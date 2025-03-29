Bodrum'da polis ekipleri bayram trafiği tedbirlerini artırdı

Uygulamalar ilçe girişi dışında trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda da artırıldı.

Plakaları sorgulayan ekipler, narkotik köpeği "Tina"nın desteğiyle araçlarda ve yolcu otobüslerinde asayiş kontrolüne yönelik arama yaptı.

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