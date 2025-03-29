Marmaris MIYC Kış Trofesi'nin 5. ayağı başladı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 16. kez düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 5. ayak mücadelesi başladı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 16. kez düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 5. ayak mücadelesi başladı.
Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MIYC) düzenlediği Kış Trofesi'nin 5. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Almanya, Moldova, Estonya, Slovakya, Fransa ve İngiltere'den 29 yelkenli yat ile 260 sporcu katıldı.
Yelkenciler, başhakem Ezgi Kalaycı'nın kulüp bahçesinde verdiği brifing ile hazırlıklarını tamamladı. Bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, ilk yarışa başlamadan önce bir süre antrenman turları attı.
Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre uygun parkur belirlemesinin ardından koy içinden start alan yatlar, rakiplerini geçerek finişe gelmeye çalıştı.
İlk yarışın ardından yatlar bir süre uygun rüzgar için körfezde bekledi. Ayağın ilk gününde koy içinde iki yarış yapılırken, balonlarını açan yatlar renkli görüntüler oluşturdu.
Altı ayaktan oluşan trofenin beşinci ayağı, yarın koy içi ve dışında gerçekleştirilecek yarışla tamamlanacak.
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