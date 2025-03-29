Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 23:58 Güncelleme: 29.03.2025 - 23:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi kurtarıldı
        ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi kurtarıldı.

        Yahşi Mahallesi Kapuz Caddesi'nde iki katlı evin üst katından alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın sırasında evde bulunan Aydın S. dumandan etkilendi. Görevliler ve vatandaşlarca kurtarılan Aydın S. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        İtfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartal apolet söktü!
        Kartal apolet söktü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dış temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dış temaslar
        Galatasaray, 28 maç sonra mağlup!
        Galatasaray, 28 maç sonra mağlup!
        Adana'da yangın faciası
        Adana'da yangın faciası
        Dolmabahçe'de kırmızı kart çıktı!
        Dolmabahçe'de kırmızı kart çıktı!
        Gölde kaybolmuştu! Acı haber geldi
        Gölde kaybolmuştu! Acı haber geldi
        Urs Meier tartışmalı pozisyonları değerlendirdi
        Urs Meier tartışmalı pozisyonları değerlendirdi
        Zelenskiy Rusya'nın hava saldırılarına değindi
        Zelenskiy Rusya'nın hava saldırılarına değindi
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        'Kilit kavşak'ta sıkı denetim
        'Kilit kavşak'ta sıkı denetim
        "Her şeye rağmen şampiyon olacağız"
        "Her şeye rağmen şampiyon olacağız"
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        "Fenerbahçe'nin şansı artık yüzde 40'a çıktı!"
        "Fenerbahçe'nin şansı artık yüzde 40'a çıktı!"
        'SignalGate' meselesinde son durum
        'SignalGate' meselesinde son durum
        Ankara'daki kazada ölü sayısı yükseldi
        Ankara'daki kazada ölü sayısı yükseldi
        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!
        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        Tacı geri alındı
        Tacı geri alındı
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Rol uğruna değişen ünlüler

        Benzer Haberler

        Bodrum'da ev yangını; 1 kişi dumandan etkilendi
        Bodrum'da ev yangını; 1 kişi dumandan etkilendi
        Sakin kent Akyaka'da, jandarma ekipleri dronla denetim yaptı
        Sakin kent Akyaka'da, jandarma ekipleri dronla denetim yaptı
        Marmaris MIYC Kış Trofesi'nin 5. ayağı başladı
        Marmaris MIYC Kış Trofesi'nin 5. ayağı başladı
        Bodrum'da polis ekipleri bayram trafiği tedbirlerini artırdı
        Bodrum'da polis ekipleri bayram trafiği tedbirlerini artırdı
        Bodrum'a 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı
        Bodrum'a 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı
        Bodrum FK'nın müthiş serisi bitti
        Bodrum FK'nın müthiş serisi bitti