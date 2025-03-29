Bodrum'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi kurtarıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi kurtarıldı.
Yahşi Mahallesi Kapuz Caddesi'nde iki katlı evin üst katından alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında evde bulunan Aydın S. dumandan etkilendi. Görevliler ve vatandaşlarca kurtarılan Aydın S. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İtfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
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