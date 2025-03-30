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        Muğla'da bayramlaşma töreni yapıldı

        Muğla'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 11:57 Güncelleme: 30.03.2025 - 12:04
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        Muğla'da bayramlaşma töreni yapıldı
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        Muğla'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

        Menteşe Öğretmenevi Salonu'ndaki programda, Vali İdris Akbıyık, törene katılan protokol üyeleri ve vatandaşların bulunduğu masaları gezerek tek tek bayramlaştı.

        Bayramlaşma törenine, AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete, Yakup Otgöz, CHP Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun, Gizem Özcan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, Emniyet Müdürü Ali Canbolat, siyasi patilerin il başkanları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Törende konuşan Vali Akbıyık, bayram gününde vatandaşlarla birlikte olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

        Bayramların, insanların kırgınlıklarını, dargınlıklarını giderdiği, sevgi hoşgörü ve barışın hakim olduğu, günler olduğunu belirten Akbıyık, Türkiye'nin huzur ve barış içerisinde bir bayram geçirdiğini ifade etti.

        Bayram vesilesi ile Gazze'ye Allah'tan yardım dilediklerini belirten Akbıyık, "İnşallah dünyanın hiçbir yerinde hiçbir millet bu zulme maruz kalmasın. Allah Gazze ve Doğu Türkistan'ın yardımcısı olsun. İnşallah onlarda artık mutlu bayramlar görür." ifadesini kullandı.

        Bayramlaşma törenin ardından Vali Akbıyık ve beraberindekiler, Huzurevi, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret ederek buradakilerle bayramlaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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