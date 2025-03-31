Datça'da şiddetli lodos tekneyi batırdı

İlçede yağışla birlikte hızını artıran lodos, İskele Mahallesi Kumluk Plajı açıklarında bir teknenin batmasına neden oldu.

Muğla'nın Datça ilçesinde etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle bir tekne battı.

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