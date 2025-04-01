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        Fethiye'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 11:08 Güncelleme: 01.04.2025 - 11:08
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        Fethiye'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Cihan Selahattin Başol'un (40) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Muğla-Fethiye kara yolu İnlice mevkisinde refüje çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan Başol, kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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