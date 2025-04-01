Fethiye'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Cihan Selahattin Başol'un (40) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Muğla-Fethiye kara yolu İnlice mevkisinde refüje çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Başol, kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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