Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Stratonikeia'nın meclis binası Geleceğe Miras projesiyle ayağa kaldırılıyor

        DURMUŞ GENÇ - Muğla'nın Yatağan ilçesinde "gladyatörler şehri" olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti'nin 2 bin 200 yıllık meclis binasının eski ihtişamına kavuşması için Geleceğe Miras projesi kapsamında çalışmalar yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 12:24 Güncelleme: 01.04.2025 - 12:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Stratonikeia'nın meclis binası Geleceğe Miras projesiyle ayağa kaldırılıyor
        ABONE OL

        DURMUŞ GENÇ - Muğla'nın Yatağan ilçesinde "gladyatörler şehri" olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti'nin 2 bin 200 yıllık meclis binasının eski ihtişamına kavuşması için Geleceğe Miras projesi kapsamında çalışmalar yürütülüyor.

        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia, Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinden izler barındırıyor.

        Stratonikeia ve Lagina Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine, antik kentte kazı ve restorasyon çalışmalarının 12 ay boyunca sürdüğünü söyledi.

        Kentin en merkezi yapılarından biri olan meclis binasındaki çalışmaların restorasyon projesinin tamamlanmasına yönelik olduğunu belirten Söğüt, "Burada bina üzerinde antik döneme ait filozof Menippos'un yaptığı takvim var. Daha da ilerisi Roma döneminde Stratonikeia'da satılan tüm ürünlerin, verilen tüm hizmetlerin adları ve tavan fiyatları da var. Burası hem meclis binası olması hem de üzerindeki antik dönem ve Osmanlı dönemine ait yazıtlar bulunması açısından önemli." dedi.

        Meclis binasının bulunduğu alanın tüm dönemlerin birlikte görüldüğü yerlerden olduğunu vurgulayan Söğüt, bu nedenle meclis binasının kuzey tarafındaki girişinin olduğu yerde yazıtların bulunduğu kısımlarda hem altyapıdaki kısımların basamaklarını tamamladıklarını hem de 8,85 metre uzunluğundaki sütunun tamamını ayağa kaldırdıklarını ifade etti.

        Söğüt, buradaki amaçlarının meclis binasının antik dönemde sahip olduğu oturma sıraları, iki giriş kapısı, sütunun yüksekliğini ve ihtişamını gelen ziyaretçilerin görmesi olduğunu kaydetti.

        -"Meclis binasının giriş kapıları antik dönemdeki ihtişamına kavuştu"

        Geleceğe miras bırakma anlamında buradaki yapıları ve mimari elemanları yerinde sergilediklerine işaret eden Söğüt, "Biz restorasyon yapacağımız yerlerde yüzde 90'a yakın malzemesi varsa ona göre çalışma yürütüyoruz. Burası da öyleydi. Yapının basamaklarını korumak anlamında kenarlarına yeni desteklemeler yaptık. Kuzey ve güney de meclis binasına giriş kapıları vardı ve onları kendi yerlerinde restore ettik, antik dönemdeki ihtişamına da kavuşmuş oldu. Sütunların tamburlarını mermerlerle tamamladık." diye konuştu.

        Söğüt, çalışmayla, ziyaretçilerin meclis binasında antik dönemdeki millet vekillerinin oturduğu basamaklarında oturarak alanda dinlenebilmelerini ve belirli seviyede yapıyı ayakta görmelerini sağlamayı istediklerini dile getirdi.

        Bölgede restorasyon çalışmalarına ilave olarak kazı çalışması da yaptıklarını anlatan Söğüt, şöyle konuştu:

        "Meclis binasının güney tarafında yürütülen kazılarda meclis binasının çevre duvarının güneyindeki kısımda portik (üstü örtülü ve önü sütunlu açık galeri) düzenlemesinin nasıl olduğunu, arkadaki daha erken duvarları ve sonraki Helenistik dönem duvarlarını açığa çıkardık. Kentin birçok bölgesinde de hem kazı hem de restorasyon çalışması sürdürüyoruz."

        Meclis binasının antik dönemde Stratonikeia'nın şehir devleti olduğunu gösteren bir yapı olduğuna dikkati çeken Söğüt, meclis binasının kuzey duvarlarının dış kısmında Latince, aynı duvarın iç yüzünde Yunanca ve güney duvarı dış kısmında ise Osmanlıca yazıtlar bulunduğunu kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kilolarca altın, dolar ve euro! Kuyumcu kuryesini iki kadın soydu!
        Kilolarca altın, dolar ve euro! Kuyumcu kuryesini iki kadın soydu!
        Çin, Japonya ve Güney Kore ABD'nin tarifelerine karşı birleşti mi?
        Çin, Japonya ve Güney Kore ABD'nin tarifelerine karşı birleşti mi?
        Kaldırımda yürüyen kadının bacağı koptu, acı haber geldi!
        Kaldırımda yürüyen kadının bacağı koptu, acı haber geldi!
        Fenerbahçe'de Mou ilk derbisini kazanmak istiyor!
        Fenerbahçe'de Mou ilk derbisini kazanmak istiyor!
        Domatesleri tepki için çöpe döken pazarcıya milyonluk ceza
        Domatesleri tepki için çöpe döken pazarcıya milyonluk ceza
        Ne oldu sana Sara!
        Ne oldu sana Sara!
        "Meslek hayatımın en zor akşamı"
        "Meslek hayatımın en zor akşamı"
        Bahçeli: Demokrasi dışı arayışlara girişenler...
        Bahçeli: Demokrasi dışı arayışlara girişenler...
        "Onlarla konuşuyorum"
        "Onlarla konuşuyorum"
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Juventus, Kenan Yıldız için kararını verdi!
        Juventus, Kenan Yıldız için kararını verdi!
        İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı
        İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı
        Eklem ağrılarının sebebi bu olabilir!
        Eklem ağrılarının sebebi bu olabilir!
        F.Bahçe kupada G.Saray karşısında!
        F.Bahçe kupada G.Saray karşısında!
        Yakarak öldürdüler! 2 şüpheli tutuklandı
        Yakarak öldürdüler! 2 şüpheli tutuklandı
        O anlar kamerada! Balyozlu enstrüman soygunu!
        O anlar kamerada! Balyozlu enstrüman soygunu!
        Kabızlığa bu gıdalarla son verin!
        Kabızlığa bu gıdalarla son verin!
        Sağanak yağmur, kuvvetli lodos ve toz taşınımı bekleniyor
        Sağanak yağmur, kuvvetli lodos ve toz taşınımı bekleniyor
        İsveç'te Türk baba ile oğlu sosyal medyada "kahraman" ilan edildi!
        İsveç'te Türk baba ile oğlu sosyal medyada "kahraman" ilan edildi!
        Oğlu ile aynı kaderi yaşadı
        Oğlu ile aynı kaderi yaşadı

        Benzer Haberler

        Fethiyespor evinde 1461 Trabzon'a karşı
        Fethiyespor evinde 1461 Trabzon'a karşı
        Bodrum FK kupada Trabzon'a konuk
        Bodrum FK kupada Trabzon'a konuk
        Fethiye'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Fethiye'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Muğla'da havadan trafik denetimi yapıldı
        Muğla'da havadan trafik denetimi yapıldı
        Muğla'da 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Muğla'da 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Datça'da şiddetli lodos tekneyi batırdı
        Datça'da şiddetli lodos tekneyi batırdı