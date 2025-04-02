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        Çikolata ambalajından yola çıkan polis 7 yıl önceki bebek ölümü olayını aydınlattı

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde 7 yıl önce çöp konteynerinde cesedi bulunan kız bebeğin ölümüne ilişkin çikolata ambalajından yola çıkarak olayı aydınlatan polislerce yakalanan bebeğin anne ve babası tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 13:28 Güncelleme: 02.04.2025 - 13:28
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        Çikolata ambalajından yola çıkan polis 7 yıl önceki bebek ölümü olayını aydınlattı
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        Muğla'nın Ortaca ilçesinde 7 yıl önce çöp konteynerinde cesedi bulunan kız bebeğin ölümüne ilişkin çikolata ambalajından yola çıkarak olayı aydınlatan polislerce yakalanan bebeğin anne ve babası tutuklandı.

        Muğla Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ekşiliyurt Mahallesi'nde 10 Temmuz 2018'da bir çöp konteynerinde poşet içinde ölü bebek bulunmasına ilişkin dosyayı yeniden incelemeye aldı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada ekipler, çöpe atılan içerisinde çikolata ambalajı olan bir mağazanın poşetini inceledi. Marketteki temmuz ayına ait görüntüleri tek tek tarayan polis, kamera kayıtlarından şüphelinin G.D. olduğunu tespit etti.

        Ekipler G.D. ile eşi İ.D'yi gözaltına aldı.

        Annenin emniyetteki ifadesinde, bebeğin kendisine ait olduğunu kabul ettiği, kocasıyla yaşadığı tartışmalar nedeniyle çocuğunu dünyaya getirmek istemediği, bu nedenle bez parçasıyla bebeğin boynuna düğüm attığı ve poşete koyarak çöp konteynerine bıraktığı yönünde beyan verdiği öğrenildi.

        Emniyetteki ifade işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı anne G.D. ile olayı bildiği değerlendirilen eşi İ.D. tutuklandı.

        Ekşiliyurt Mahallesi'nde 10 Temmuz 2018'da vatandaşların bir çöp konteynerin içinde bebek bulduklarını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, sağlık ekibince yapılan incelemede ise doğumdan hemen sonra göbek bağı bile kesilmeden atılan kız bebeğinin yaşamını yitirdiği belirlenmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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