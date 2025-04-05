Muğla'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Muğla'nın Milas ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Muğla'nın Milas ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
M.O'nun kullandığı 48 UF 047 plakalı otomobil, Milas-Söke kara yolu Pınarcık mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Y.Y.G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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