Muğla'da helikopterle trafik denetimi yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 136 ekip ve 557 personelin bayram tatili süresince görev yaptığı, sabit yol uygulamalarının yanı sıra helikopter ve dron destekli hava denetimlerinin de sürdüğü öğrenildi.

Uygulamadan memnun olan sürücüler, ekiplere teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ula-Menteşe, Gökova-Marmaris kara yollarında kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücüler havadan denetimlerde tespit edilerek, bölgedeki kara ekiplerine bildirildi.

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