Muğla'da helikopterle trafik denetimi yapıldı
Muğla kent merkezi ve ilçelerinde helikopterle trafik denetimi yapıldı.
Muğla kent merkezi ve ilçelerinde helikopterle trafik denetimi yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ula-Menteşe, Gökova-Marmaris kara yollarında kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücüler havadan denetimlerde tespit edilerek, bölgedeki kara ekiplerine bildirildi.
Uygulama noktalarında denetim yapan trafik ekipleri, kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyguladı, sürücüleri trafik kuralları konusunda uyardı.
Uygulamadan memnun olan sürücüler, ekiplere teşekkür etti.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 136 ekip ve 557 personelin bayram tatili süresince görev yaptığı, sabit yol uygulamalarının yanı sıra helikopter ve dron destekli hava denetimlerinin de sürdüğü öğrenildi.
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