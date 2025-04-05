Bodrum'da "6. Acı Ot Festivali" düzenlendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 6. Acı Ot Festivali başladı.

Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi ve Ortakent Yahşi Yalılarını Geliştirme Güzelleştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) işbirliğiyle düzenlenen ve Bodrum'un otlarını gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan festivalde 260'dan fazla stantta yöresel ve el emeği ürünler yer aldı.

Ortakent Köyiçi mevkisinde iki gün sürecek festivale havanın yağışlı olmasına rağmen vatandaşlar ve turistler ilgi gösterdi.

Birçok aktivite ile yöresel sanatçıların konser verdiği festivalde, yöresel halk oyunları gösterileri de yer aldı. Ünlü şeflerin katılımıyla yemek workshopları, yöresel yemek yapımı ve mutfak kültürünü tanıtan etkinlikler yapıldı.

Etkinlik boyunca Bodrum'un doğal otlarından acı ot, baldıran, deli kenker, turpotu, tilkişen ve ada marulu stantlarda yer alacak.

Bodrum Belediye Başkan Vekili Kanat Özsert, Bodrum'un mutfak zenginliğine dikkati çekti.