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        Fethiye açıklarında alabora olan bottaki düzensiz göçmenlerden 2'si öldü, 2'si yaralandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, alabora olan lastik bottaki düzensiz göçmenlerden 2'si hayatını kaybetti, 2'si yaralı olarak kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 12:15 Güncelleme: 06.04.2025 - 12:15
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        Fethiye açıklarında alabora olan bottaki düzensiz göçmenlerden 2'si öldü, 2'si yaralandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, alabora olan lastik bottaki düzensiz göçmenlerden 2'si hayatını kaybetti, 2'si yaralı olarak kurtarıldı.

        İlçe açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun alabora olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Ekipler tarafından lastik bottaki 58 yabancı uyruklu kurtarıldı. Ayrıca lastik botta cansız bedenine ulaşılan 2 düzensiz göçmen ile 2 yaralı göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığının iskelesine getirildi.

        Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli de gözaltına alındı.

        Yaralılar Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, cenazeler ise morga götürüldü.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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