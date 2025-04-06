Fethiye açıklarında alabora olan bottaki düzensiz göçmenlerden 2'si öldü, 2'si yaralandı

Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Ekipler tarafından lastik bottaki 58 yabancı uyruklu kurtarıldı. Ayrıca lastik botta cansız bedenine ulaşılan 2 düzensiz göçmen ile 2 yaralı göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığının iskelesine getirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, alabora olan lastik bottaki düzensiz göçmenlerden 2'si hayatını kaybetti, 2'si yaralı olarak kurtarıldı.

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