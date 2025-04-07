Seydikemer'de jandarma ekiplerince 7500 kişiye trafik kuralları anlatıldı

"Evin Sensiz, Tarım Sessiz Kalmasın" projesi kapsamında ekipler tarafından fuarı ziyaret edenlere, genel ve güvenli trafik kuralları, reflektör kullanımı, ROPS demiri kullanımı, motosiklet sürüş kuralları, kask ve koruyucu ekipman kullanımı, traktörlerde dönerli tepe lambası kullanımı konularında bilgi verildi.

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