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        Seydikemer'de jandarma ekiplerince 7500 kişiye trafik kuralları anlatıldı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen fuarda, jandarma ekiplerince 7500 kişiye trafik kuralları anlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 13:10 Güncelleme: 07.04.2025 - 13:10
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        Seydikemer'de jandarma ekiplerince 7500 kişiye trafik kuralları anlatıldı
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen fuarda, jandarma ekiplerince 7500 kişiye trafik kuralları anlatıldı.

        İlçede bu yıl ilki düzenlenen Seydikemer Tarım Fuarı'nda, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekiplerince stant kuruldu.

        "Evin Sensiz, Tarım Sessiz Kalmasın" projesi kapsamında ekipler tarafından fuarı ziyaret edenlere, genel ve güvenli trafik kuralları, reflektör kullanımı, ROPS demiri kullanımı, motosiklet sürüş kuralları, kask ve koruyucu ekipman kullanımı, traktörlerde dönerli tepe lambası kullanımı konularında bilgi verildi.

        Fuarda, 7500 kişiye ulaşıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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