Muğla'da kaza yaparak yanan tır sürücüsü öldü
Muğla'nın Milas ilçesinde kaza yaparak yanan tır sürücüsü hayatını kaybetti.
Muğla'nın Milas ilçesinde kaza yaparak yanan tır sürücüsü hayatını kaybetti.
Mahmut Bulut yönetimindeki tır, Kargıcak Mahallesi Labranda mevkisinde belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarına devrilip yanmaya başladı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti.
Ekipler tarafından çıkarılan Bulut'un cenazesi, incelemenin ardından Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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