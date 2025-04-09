Fethiye'de kansere karşı farkındalık yaratmak için eğitim düzenlendi

Özellikle erken tanıda kendi kendine muayenenin öneminin vurgulandığı eğitimde KETEM yetkilileri, katılımcılara manken üzerinde uygulamalı bilgilendirme yaptı.

Katılımcıların sorularının da cevaplandırıldığı eğitimde, 9 No'lu Meslek Komitesi Başkanı Konca Eroğlu, tecrübelerini paylaşarak, iyileşme sürecinde olumlu düşünmenin ve günlük hayat rutinine devam etmenin önemini vurguladı.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasınca, Likya Toplantı Salonu'nda, 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla kadın çalışanlarına farkındalık eğitimi verildi.

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