Fethiye'de kansere karşı farkındalık yaratmak için eğitim düzenlendi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kanser konusunda farkındalık yaratmak için eğitim düzenlendi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kanser konusunda farkındalık yaratmak için eğitim düzenlendi.
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasınca, Likya Toplantı Salonu'nda, 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla kadın çalışanlarına farkındalık eğitimi verildi.
Fethiye Toplum Sağlığı Merkezi Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Uzman Doktor Banu Mumcu, katılımcılara, kanserde erken teşhisin önemi, risk faktörleri, sağlıklı yaşam alışkanlıkları hakkında bilgi verdi.
Mumcu, erken teşhisin hayat kurtarıcı rolünü örneklerle anlattı.
Katılımcıların sorularının da cevaplandırıldığı eğitimde, 9 No'lu Meslek Komitesi Başkanı Konca Eroğlu, tecrübelerini paylaşarak, iyileşme sürecinde olumlu düşünmenin ve günlük hayat rutinine devam etmenin önemini vurguladı.
Özellikle erken tanıda kendi kendine muayenenin öneminin vurgulandığı eğitimde KETEM yetkilileri, katılımcılara manken üzerinde uygulamalı bilgilendirme yaptı.
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