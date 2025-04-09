Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Marmaris 25 yıl sonra Avusturyalı turist kafilesini ağırlayacak

        Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, özel tur programı kapsamında yaklaşık 25 yıl sonra tekrar Avusturyalı turist kafilesini ilçede konuk edeceklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 14:45 Güncelleme: 09.04.2025 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaris 25 yıl sonra Avusturyalı turist kafilesini ağırlayacak
        ABONE OL

        Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, özel tur programı kapsamında yaklaşık 25 yıl sonra tekrar Avusturyalı turist kafilesini ilçede konuk edeceklerini bildirdi.

        Ayhan yaptığı yazılı açıklamada, 2025 turizm sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Geçen yılı 1 milyon 937 bin dış hat yolcu rekoruyla kapatan Dalaman Havalimanı'na bu yıl 22 ülkedeki 67 noktadan uçuşlar yapılacağını belirten Ayhan, "Yapılacak uçuşlarla 2 milyon yabancı ziyaretçi hedefliyoruz. Kış boyunca yoğun bir tanıtım programı yürüttük. İngiltere, Almanya, Polonya, Hollanda ve Rusya’da düzenlenen uluslararası turizm fuarlarında yer aldık. Yurt içinde de EMITT, Antalya ve İstanbul turizm fuarlarında Marmaris'i tanıttık. Bu çalışmaların etkisi, bölgemize ayrılan koltuk sayılarına olumlu yansıdı." ifadelerini kullandı.

        Bu yıl 21 Nisan-21 Mayıs döneminde yaklaşık 3 bin Avusturyalı "üçüncü yaş gurubu" turistin Marmaris'te ağırlanacağını aktaran Ayhan, "Alman Seniorenreisen ve yerli NBK Touristic işbirliğiyle hayata geçirilen bu özel tur programı kapsamında yaklaşık 25 yıl sonra tekrar Avusturyalı misafirleri ilçemizde konuk edeceğiz. Katılımcıların memnun ayrılması durumunda 2026 hedefi 6 bin ziyaretçiye çıkacak." bilgisini paylaştı.

        Ayhan, iç pazara yönelik tarih ve kültür rotaları içerikli çalışmaların devam ettiğini, turizmcilerin yurt dışındaki rakipleriyle rekabet edebilmesi için destek ve teşviklere ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çin'den ABD'ye bir misilleme daha
        Çin'den ABD'ye bir misilleme daha
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Almanya'da 45 gün sonra koalisyon anlaşması
        Almanya'da 45 gün sonra koalisyon anlaşması
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Bakan Bayraktar'dan 'elektriğe zam' açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan 'elektriğe zam' açıklaması
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Kızının boynunu kırdı! Bileğini kesip 'intihar' dedi!
        Kızının boynunu kırdı! Bileğini kesip 'intihar' dedi!
        Cimbom önde olduğu yarışlarda geçilmiyor!
        Cimbom önde olduğu yarışlarda geçilmiyor!
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Bir efsanenin sonu
        Bir efsanenin sonu
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        "İlişkimiz olmadı"
        "İlişkimiz olmadı"
        Fed'den acil faiz indirimi gelir mi?
        Fed'den acil faiz indirimi gelir mi?
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        "AB ile Gümrük Birliği anlaşmamız nedeniyle ABD ile masaya oturmamız gerekiyor"
        "AB ile Gümrük Birliği anlaşmamız nedeniyle ABD ile masaya oturmamız gerekiyor"

        Benzer Haberler

        Datçalı öğrenci, Down Sendromlular Yıldız Erkek kategorisinde şampiyon oldu
        Datçalı öğrenci, Down Sendromlular Yıldız Erkek kategorisinde şampiyon oldu
        Muğla Valisi Akbıyık'tan Polis Haftası mesajı
        Muğla Valisi Akbıyık'tan Polis Haftası mesajı
        60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na doğru
        60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na doğru
        Rally Bodrum 5'inci kez start alıyor
        Rally Bodrum 5'inci kez start alıyor
        Erasmus+ kapsamında Alman öğretmen ve öğrenciler Fethiye'ye geldi
        Erasmus+ kapsamında Alman öğretmen ve öğrenciler Fethiye'ye geldi
        Bodrum FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Bodrum FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü