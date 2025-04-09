Marmaris 25 yıl sonra Avusturyalı turist kafilesini ağırlayacak

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, özel tur programı kapsamında yaklaşık 25 yıl sonra tekrar Avusturyalı turist kafilesini ilçede konuk edeceklerini bildirdi.

Ayhan yaptığı yazılı açıklamada, 2025 turizm sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçen yılı 1 milyon 937 bin dış hat yolcu rekoruyla kapatan Dalaman Havalimanı'na bu yıl 22 ülkedeki 67 noktadan uçuşlar yapılacağını belirten Ayhan, "Yapılacak uçuşlarla 2 milyon yabancı ziyaretçi hedefliyoruz. Kış boyunca yoğun bir tanıtım programı yürüttük. İngiltere, Almanya, Polonya, Hollanda ve Rusya’da düzenlenen uluslararası turizm fuarlarında yer aldık. Yurt içinde de EMITT, Antalya ve İstanbul turizm fuarlarında Marmaris'i tanıttık. Bu çalışmaların etkisi, bölgemize ayrılan koltuk sayılarına olumlu yansıdı." ifadelerini kullandı.

Bu yıl 21 Nisan-21 Mayıs döneminde yaklaşık 3 bin Avusturyalı "üçüncü yaş gurubu" turistin Marmaris'te ağırlanacağını aktaran Ayhan, "Alman Seniorenreisen ve yerli NBK Touristic işbirliğiyle hayata geçirilen bu özel tur programı kapsamında yaklaşık 25 yıl sonra tekrar Avusturyalı misafirleri ilçemizde konuk edeceğiz. Katılımcıların memnun ayrılması durumunda 2026 hedefi 6 bin ziyaretçiye çıkacak." bilgisini paylaştı.