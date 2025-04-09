MTO kütüphaneye sınırlı sayıda basılan özel eserler bağışladı

Marmaris Ticaret Odası (MTO), Kütüphane Haftası dolayısıyla sınırlı sayıda basılan özel eserler ile eksik olan bazı kitapları temin ederek Marmaris İlçe Halk Kütüphanesi'ne bağışladı.

MTO'dan yapılan açıklamaya göre, Marmaris yaşayanları için eğitim ve kültür çalışmaları yürütüyor. Bu kapsamda daha önce Marmaris İlçe Halk Kütüphanesi ile yapılan görüşmeler doğrultusunda oluşturulan kitap ihtiyaç listesi, MTO tarafından temin edilerek kütüphaneye teslim edildi.

MTO Meclis Başkanı Zekiye İpci, Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan ve Genel Sekreter Taşkın Baykara, Marmaris İlçe Halk Kütüphanesi'ni ziyaret ederek Kütüphane tarafından belirtilen eksik kitapların yanı sıra, "1844-45 Marmaris Kazası Ahalileri Temettuat Defteri", "Han'ım Hey-Dede Korkut Hikayeleri", "Yunus'un Gül Bahçesinden" ve "Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nden Tarihi Miras İstanbul" gibi Marmaris Kütüphanesi envanterinde bulunmayan ve sınırlı sayıda basılan eserleri de hediye etti.