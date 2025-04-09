Fethiye'de işletmelere atık yağ denetimi yapıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde işletmelere atık yağ denetimi gerçekleştirildi.

Fethiye Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkilileri, mutfağı bulunan işletmelerde bitkisel atık yağ denetimi yaptı.

Otel, lokanta ve restoran gibi işletmelerde gerçekleştirilen denetimlerde, kullanılan kızartmalık yağların ömrünü doldurup doldurmadığı özel bir cihazla ölçüm yapılarak kontrol edildi.

Ayrıca işletmelerin atık yağ sözleşmelerinin olup olmadığı ve en son ne kadar atık yağı resmi olarak teslim ettiklerine de bakıldı.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü, Çevre Yüksek Mühendisi Selver Hatice Kabak, yaptığı açıklamada, zeytin, ayçiçeği, mısırözü gibi bitkisel kökenli yağların üç kullanımdan fazla tüketildiğinde gıda sektöründen çekilmesi gerektiğini söyledi.

Fazla kullanılan yağların zararlı etkilere yol açabileceğini vurgulayan Kabak, "Bu nedenle yetki alanımız dahilinde toplanan atık yağları haftalık olarak takip ediyoruz. Ancak sadece yağların toplanması değil, bayatlamadan toplanması da insan sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Denetimlerimizde yağların kullanım ömürlerinin dolup dolmadığını yerinde polar madde ölçümleriyle tespit ediyoruz." dedi.