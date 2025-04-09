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        Fethiye'de işletmelere atık yağ denetimi yapıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde işletmelere atık yağ denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 20:47 Güncelleme: 09.04.2025 - 20:47
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        Fethiye'de işletmelere atık yağ denetimi yapıldı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde işletmelere atık yağ denetimi gerçekleştirildi.

        Fethiye Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkilileri, mutfağı bulunan işletmelerde bitkisel atık yağ denetimi yaptı.

        Otel, lokanta ve restoran gibi işletmelerde gerçekleştirilen denetimlerde, kullanılan kızartmalık yağların ömrünü doldurup doldurmadığı özel bir cihazla ölçüm yapılarak kontrol edildi.

        Ayrıca işletmelerin atık yağ sözleşmelerinin olup olmadığı ve en son ne kadar atık yağı resmi olarak teslim ettiklerine de bakıldı.

        İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü, Çevre Yüksek Mühendisi Selver Hatice Kabak, yaptığı açıklamada, zeytin, ayçiçeği, mısırözü gibi bitkisel kökenli yağların üç kullanımdan fazla tüketildiğinde gıda sektöründen çekilmesi gerektiğini söyledi.

        Fazla kullanılan yağların zararlı etkilere yol açabileceğini vurgulayan Kabak, "Bu nedenle yetki alanımız dahilinde toplanan atık yağları haftalık olarak takip ediyoruz. Ancak sadece yağların toplanması değil, bayatlamadan toplanması da insan sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Denetimlerimizde yağların kullanım ömürlerinin dolup dolmadığını yerinde polar madde ölçümleriyle tespit ediyoruz." dedi.

        Denetimlerde olumsuz bir duruma rastlamadıklarını dile getiren Kabak, amaçlarının ceza kesmek değil halk sağlığını tehdit edecek durumların önüne geçmek olduğunu kaydetti.

        Kullanılmış bitkisel yağların atık su kirliliğinin yüzde 25'ini oluşturduğuna işaret eden Kabak, "Bir litre atık yağın lavaboya dökülmesi, bir milyon litre içme suyunu kirletiyor, yüzey sularındaki canlı yaşamını tehdit ediyor. Ayrıca bu yağlar borularda birikerek kanalizasyon sistemlerinde tıkanmalara neden oluyor. Bu nedenle, bitkisel atık yağların doğrudan çevreye verilmesi ilgili yönetmelikler gereği kesinlikle yasaktır." diye konuştu.

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