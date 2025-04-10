GÜNCELLEME 2 - Fethiye'de 3 motor yat ile 1 yelkenli yangında kullanılamaz hale geldi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında bir motor yat ile yelkenli battı, 2 motor yat kullanılmaz hale geldi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında bir motor yat ile yelkenli battı, 2 motor yat kullanılmaz hale geldi.
Karagözler Mahallesi'nde kıyıda bağlı bulunan bir motor yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede The Legend, Good Fellas, Big cingöz adlı motor yatlar ile yelkenli Rock N Roll'u sardı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 2 sahil güvenlik gemisi, 2 deniz polisi ile 1 Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekibi sevk edildi.
Söndürme çalışmasına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da destek verdi.
Yangından etkilenen tekneler, müdahalenin ardından açığa çekildi. Yangında 2 kişinin ise dumandan etkilendiği öğrenildi.
Söndürme çalışması sırasında Good Fellas ile Rock N Roll battı.
Kullanılamaz hale gelen motor yatlarda ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.
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