GÜNCELLEME 2 - Fethiye'de 3 motor yat ile 1 yelkenli yangında kullanılamaz hale geldi

Söndürme çalışmasına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da destek verdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 2 sahil güvenlik gemisi, 2 deniz polisi ile 1 Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Karagözler Mahallesi'nde kıyıda bağlı bulunan bir motor yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında bir motor yat ile yelkenli battı, 2 motor yat kullanılmaz hale geldi.

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