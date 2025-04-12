Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Muğla Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

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