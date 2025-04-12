Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Muğla Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.