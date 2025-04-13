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        Bodrum'un Gümbet Mahallesi'nde kapsamlı temizlik çalışması yapıldı

        Bodrum Belediyesince gerçekleştirilen kapsamlı temizlik çalışmasına Gümbet Mahallesi'nde devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 18:45 Güncelleme: 13.04.2025 - 18:45
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        Bodrum'un Gümbet Mahallesi'nde kapsamlı temizlik çalışması yapıldı
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        Bodrum Belediyesince gerçekleştirilen kapsamlı temizlik çalışmasına Gümbet Mahallesi'nde devam edildi.

        Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamada, her yıl yaz sezonu öncesi Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmada, cadde ve sokaklarda ot temizliği, süpürme ve yol yıkama işleri gerçekleştirildiği bildirildi.

        Gümbet Mahallesi'ndde 7 araç ve 51 personelden oluşan ekip tarafından 2 bin 250 kilogram atık topladı.

        Yaz aylarında nüfus yoğunluğunun arttığı mahalleler başta olmak üzere belirlenen program doğrultusunda tüm mahallelerde temizlik çalışmaları sürdürülecek.

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