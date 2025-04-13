Bodrum açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye sahil güvenlik gemisi ile botu görevlendirildi.
Ekipler tarafından durdurulan fiber karinalı lastik botta, 11'i çocuk 26 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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