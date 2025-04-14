Muğla'da üniversite öğrencileri ile TEMA iş birliğinde fidan dikildi

Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, etkinlikte gençlerin yanında yer aldıklarını söyledi. Emek verenlere teşekkür eden Tezcan, "Hep birlikte doğamıza nefes olduk, geleceğe umut ektik." dedi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde üniversite öğrencileri ile Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) iş birliğinde fidan dikimi yapıldı.

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