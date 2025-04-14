Muğla'da üniversite öğrencileri ile TEMA iş birliğinde fidan dikildi
Muğla'nın Ortaca ilçesinde üniversite öğrencileri ile Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) iş birliğinde fidan dikimi yapıldı.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde üniversite öğrencileri ile Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) iş birliğinde fidan dikimi yapıldı.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Ortaca Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, gönüllülük dersi çalışmaları kapsamında TEMA görevlileri ile belediyeye ait yeşil alanda, fidanları toprakla buluşturdu.
Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, etkinlikte gençlerin yanında yer aldıklarını söyledi. Emek verenlere teşekkür eden Tezcan, "Hep birlikte doğamıza nefes olduk, geleceğe umut ektik." dedi.
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