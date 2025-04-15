Bodrum'da hazine arazisine yapılan kaçak villa ve depolar yıkıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hazine arazisine yapılan kaçak villa ve depolar ekiplerce yıkıldı.

Mumcular Gölbaşı Mahallesi'nde hazineye ait araziye kaçak yapılan 3 katlı villa ve 2 bağımsız depo için yasal işlemlerin ardından mahkemece yıkım kararı verildi.

Yıkım için bölgeye, Bodrum Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü, Bodrum Belediyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaçak villa sahibi, ekiplere, binayı kendisinin tahliye edeceğini ve yıkacağını belirtti. Bunun üzerine ekipler, kararın kendisine aylar önce bildirildiğini söyleyerek, tahliye ve yıkımın gerçekleştirileceğini ifade etti.

Kaçak villadaki yatağa bağımlı hasta, sağlık ekibince evden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Daha sonra evdeki eşyalar görevlilerce çıkarılarak, iş makinesiyle yıkım gerçekleştirildi.

Uzun süren tahliye ve yıkım işlemleri sırasında çevrede çok sayıda jandarma ekibi güvenlik tedbiri aldı.