"Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığı davasında sanık Hakan Ateş, Muğla'da ifade verdi

İstanbul'da görülen "yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığı davasında sanık Hakan Ateş, Muğla'nın Bodrum ilçesinde talimatla ifade verdi.

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında talimat duruşması yapıldı.

Davanın sanıklarından eski DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren ana dava kapsamında Bodrum 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde talimatla ifade verdi.

Öte yandan, talimat duruşmasının ardından bazı müşteki avukatları, adliye çıkışında açıklamalarda bulundu.

- Ceza istemleri

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığı davasında duruşma 21 Nisan’a ertelenmişti.

Bankanın İstanbul Levent'teki bir şubesinin eski müdürü sanık Seçil Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 109 yıldan 358 yıla kadar hapsi isteniyor.