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        "Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığı davasında sanık Hakan Ateş, Muğla'da ifade verdi

        İstanbul'da görülen "yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığı davasında sanık Hakan Ateş, Muğla'nın Bodrum ilçesinde talimatla ifade verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 22:03 Güncelleme: 15.04.2025 - 22:03
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        "Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığı davasında sanık Hakan Ateş, Muğla'da ifade verdi
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        İstanbul'da görülen "yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığı davasında sanık Hakan Ateş, Muğla'nın Bodrum ilçesinde talimatla ifade verdi.

        Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında talimat duruşması yapıldı.

        Davanın sanıklarından eski DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren ana dava kapsamında Bodrum 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde talimatla ifade verdi.

        Öte yandan, talimat duruşmasının ardından bazı müşteki avukatları, adliye çıkışında açıklamalarda bulundu.

        - Ceza istemleri

        İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığı davasında duruşma 21 Nisan’a ertelenmişti.

        Bankanın İstanbul Levent'teki bir şubesinin eski müdürü sanık Seçil Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 109 yıldan 358 yıla kadar hapsi isteniyor.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve bu dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verilen iddianamede ise Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun 24 müştekiye karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri iddiasıyla 72'şer yıldan 240'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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