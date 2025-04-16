Yunanistan'da teknede düşerek yaralanan kişi deniz ambulansıyla Bodrum'a getirildi

Bodrum Milta Marina'ya getirilen ve 112 Acil Sağlık ekibine teslim edilen Ş.T. ameliyata alınmak üzere Bodrum Acıbadem Hastanesi'ne sevk edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 112 Komuta Kontrol Merkezi ile kurulan koordinasyon sonrasında harekete geçen ekipler, gerekli hazırlıkların tamamlanması ve Yunan makamlardan alınan izin çerçevesinde İstanköy Adası'na gitti.

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