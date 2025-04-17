Bodrum'da evinde iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren zanlı yakalandı

Ekiplerce evde yapılan aramada 9 kök kenevir bitkisi, 3 uyuşturucu öğütme aparatı, uyuşturucu kullanma aparatı, 35 kenevir ve skunk tohumu, 11 parçadan oluşan iklimlendirme ve ışık sistemi, 8 litre zirai ilaç ve gübre ele geçirildi.

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