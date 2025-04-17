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        Bodrum'da evinde iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren zanlı yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, evinde iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 19:32 Güncelleme: 17.04.2025 - 19:32
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        Bodrum'da evinde iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren zanlı yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, evinde iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen B.C'nin Kızılağaç Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi.

        Ekiplerce evde yapılan aramada 9 kök kenevir bitkisi, 3 uyuşturucu öğütme aparatı, uyuşturucu kullanma aparatı, 35 kenevir ve skunk tohumu, 11 parçadan oluşan iklimlendirme ve ışık sistemi, 8 litre zirai ilaç ve gübre ele geçirildi.

        Olayla ilgili şüpheli B.C. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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