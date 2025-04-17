Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın start seremonisi yapıldı

Türkiye'nin en hızlı pilotlarının yarışacağı şampiyonada sporcular, Bodrum ve Milas bölgelerinde yer alan etaplarda iki gün boyunca mücadele edecek.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit'in de arasında olduğu protokol üyeleri seremonide yer aldı.

Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen organizasyonda, aralarında şampiyon pilotların da olduğu sporcular, start seremonisine katıldı.

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