Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü eski Yargıtay hakimi yakalandı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü eski Yargıtay hakimi yakalandı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü eski Yargıtay hakimi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Kötekli Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç Yargıtay hakimi B.K. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.