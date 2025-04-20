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        Muğla'da otomobille çarpışan motosikletteki karı koca hayatını kaybetti

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki karı koca yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 13:00 Güncelleme: 20.04.2025 - 13:00
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        Muğla'da otomobille çarpışan motosikletteki karı koca hayatını kaybetti
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        Muğla'nın Ortaca ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki karı koca yaşamını yitirdi.

        Berkcan Kaplan (25) idaresindeki 48 ASZ 084 plakalı motosiklet, Muğla-Fethiye kara yolu Gölbaşı mevkisinde, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Kaplan ile eşi Saliha Urlu Kaplan (20) hastaneye kaldırıldı.

        Yaralılar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Çiftin 1,5 yaşında çocukları olduğu öğrenildi.

        Gözaltına alınan otomobil sürücüsünün tutuklandığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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