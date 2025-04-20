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        Muğla'da 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 16:45 Güncelleme: 20.04.2025 - 16:59
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        Muğla'da 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Tolgahan Yaraşlı (22) yönetimindeki 20 AFK 573 plakalı hafif ticari araç, Marmaris-Muğla kara yolu Taşhan mevkisinde aynı yönde ilerleyen ve sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 48 BG 135 ile 48 AFE 106 plakalı araçlara çarptıktan sonra karşı şeride geçerek Türkay Elmalı (48) idaresindeki 48 EAP 468 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis, jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sürücülerden Yaraşlı kaza yerinde hayatını kaybetti, hafif ticari araçta bulunan Yasin Eren (23), otomobil sürücüsü Türkay Elmalı ve aynı araçtaki İsveç vatandaşı April Murphy Maria Cruz (42) ağır yaralandı.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Türkay Elmalı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntüde refüjü aşarak karşı şeride geçen hafif ticari aracın otomobille çarpışması yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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