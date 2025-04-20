Muğla'da 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Tolgahan Yaraşlı (22) yönetimindeki 20 AFK 573 plakalı hafif ticari araç, Marmaris-Muğla kara yolu Taşhan mevkisinde aynı yönde ilerleyen ve sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 48 BG 135 ile 48 AFE 106 plakalı araçlara çarptıktan sonra karşı şeride geçerek Türkay Elmalı (48) idaresindeki 48 EAP 468 plakalı otomobille çarpıştı.

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