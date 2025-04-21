Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da gazeteciyi darbettikleri öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde gazeteciyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 20:00 Güncelleme: 21.04.2025 - 20:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da gazeteciyi darbettikleri öne sürülen 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde gazeteciyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Çıldır Mahallesi'nde gazeteci Murat Ersan'ın darbedilmesiyle ilgili şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

        Ekiplerin yaptığı çalışmada E.E, S.N.Y, K.U, H.T. ve A.G.S. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.E. ve H.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pervin Buldan'dan açıklama
        Pervin Buldan'dan açıklama
        Bahçeli'den yeni görüntü
        Bahçeli'den yeni görüntü
        Kendisini tabancayla vuran şüpheliyi peşine düşüp yakaladı
        Kendisini tabancayla vuran şüpheliyi peşine düşüp yakaladı
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        ABD Başkanı Trump: İran'la iyi görüşmeler yaptık
        ABD Başkanı Trump: İran'la iyi görüşmeler yaptık
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        Immobile tartışması!
        Immobile tartışması!
        Arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        21 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        21 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        İstanbul'da kaçak ilaç! Değeri: 400 milyon TL!
        İstanbul'da kaçak ilaç! Değeri: 400 milyon TL!
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Kırmızı alarm verildi
        Kırmızı alarm verildi

        Benzer Haberler

        Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off 1-4 etabı
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off 1-4 etabı
        Fethiye'de LİDEA Girişimcilik Programı Demo Day etkinliği gerçekleşti
        Fethiye'de LİDEA Girişimcilik Programı Demo Day etkinliği gerçekleşti
        Hyllarima Antik Kenti'ndeki surlar kazılarla gün yüzüne çıkarılacak
        Hyllarima Antik Kenti'ndeki surlar kazılarla gün yüzüne çıkarılacak
        Ortaca'da 23 Nisan Okullar Arası Yüzme Yarışı yapıldı
        Ortaca'da 23 Nisan Okullar Arası Yüzme Yarışı yapıldı
        Muğlaspor'da 18 yıllık özlem bitti
        Muğlaspor'da 18 yıllık özlem bitti
        Otomobilin çarptığı motosikletteki çift öldü
        Otomobilin çarptığı motosikletteki çift öldü