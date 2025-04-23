Datça'da denizcilik altyapısını güçlendirmek amacıyla toplantı düzenlendi

Datça'ya yönelik marina, liman ve çekek yerleri gibi projeler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Toplantıda, hudut kapısının yetersizliği nedeniyle yaşanan sorunlar ele alındı ve iskelelerin güçlendirilmesi için adımlar atılacağı belirtildi.

AK Parti İl Başkanı Haluk Laçin, Kaymakam Murat Atıcı, İlçe Belediye Başkanı Aytaç Kurt ve ilgili kurum temsilcilerinin katıldığı toplantıda, balıkçı barınakları, çekek yerleri ve hudut kapısı-iskelesi üzerine istişarelerde bulundu.

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