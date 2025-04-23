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        Datça'da denizcilik altyapısını güçlendirmek amacıyla toplantı düzenlendi

        Muğla'nın Datça ilçesinde denizcilik sektörünü geliştirmek ve altyapıyı iyileştirmek amacıyla toplantı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 08:51 Güncelleme: 23.04.2025 - 08:53
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        Datça'da denizcilik altyapısını güçlendirmek amacıyla toplantı düzenlendi
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        Muğla'nın Datça ilçesinde denizcilik sektörünü geliştirmek ve altyapıyı iyileştirmek amacıyla toplantı yapıldı.

        AK Parti İl Başkanı Haluk Laçin, Kaymakam Murat Atıcı, İlçe Belediye Başkanı Aytaç Kurt ve ilgili kurum temsilcilerinin katıldığı toplantıda, balıkçı barınakları, çekek yerleri ve hudut kapısı-iskelesi üzerine istişarelerde bulundu.

        Toplantıda, hudut kapısının yetersizliği nedeniyle yaşanan sorunlar ele alındı ve iskelelerin güçlendirilmesi için adımlar atılacağı belirtildi.

        Datça'ya yönelik marina, liman ve çekek yerleri gibi projeler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

        Ayrıca, toplantıda Sömbeki (Simi)-Datça, Rodos-Datça feribot seferlerinin başlatılacağı müjdesi verildi.

        Yapılacak yatırımların, Datça’nın ekonomik ve turistik potansiyelini artıracağı ifade edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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