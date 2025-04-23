Muğla'da, Deniz Kuvvetleri gemileri ile Sahil Güvenlik botları ziyaret edildi

Bodrum ilçesinde Marina İskelesi'ne bağlanan Sahil Güvenlik Komutanlığı TCSG-101 botu da öğrencilerin ve vatandaşların ziyaretine açıldı.

TCG Bafra'yı ziyaret edenler, personel tarafından bilgilendirildi. Vatandaşlara, geminin imkan ve kabiliyetleri anlatıldı. Fethiye Limanı'nda TCSG-911 botunu vatandaşlar çocuklarıyla birlikte gezdi.

Muğla'nın Marmaris, Fethiye ve Bodrum ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri gemisi ile Sahil Güvenlik botlarını vatandaşlar çocuklarıyla gezdi.

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