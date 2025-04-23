Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Ula'da anaokulu öğrencisi temsili belediye başkanı oldu

        Muğla'nın Ula İlçesinde anaokulu öğrencisi temsili belediye başkanı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 13:57 Güncelleme: 23.04.2025 - 13:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ula'da anaokulu öğrencisi temsili belediye başkanı oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Ula İlçesinde anaokulu öğrencisi temsili belediye başkanı oldu.

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Ula ilçesinde çelenk sunma programı gerçekleşti.

        Çelenk sunma programının ardından Belediye Başkanlığı makamında teslimi devir teslim töreni yapıldı. Belediye Başkanı Mehmet Caner koltuğunu Ula anaokulu öğrencisi Atlas Öksüzce'ye devretti.

        Öksüzce, arkadaşları Hüseyin Asaf Arslan, Zeynep Arslan ile çocuklar için yapılmasını istedikleri projeleri paylaştı.

        Başkan Mehmet Caner de minik misafirleriyle 23 Nisan’ın anlamı üzerine hoş bir sohbet gerçekleştirerek onların hayallerini dinledi.

        Öksüzce, Başkan Caner'den çocuklar için park ve oyun alanları yapılmasını istedi.

        Minik başkan ve arkadaşlarının taleplerinin kendileri için ilham kaynağı olduğunu belirten Başkan Mehmet Caner, küçük misafirlerine teşekkür ederek bayramlarını kutladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
        AFAD'dan depreme ilişkin önemli uyarı!
        AFAD'dan depreme ilişkin önemli uyarı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        Vatandaşlar binalara giremedi
        Vatandaşlar binalara giremedi
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        Minguzzi'nin ailesinden sonra Avukat Dr. Epözdemir'i de tehdit ettiler!
        Minguzzi'nin ailesinden sonra Avukat Dr. Epözdemir'i de tehdit ettiler!
        Fenerbahçe'de Mourinho kararı!
        Fenerbahçe'de Mourinho kararı!
        Kızının sevgilisini öldüren babadan 'tecavüz' iddiası!
        Kızının sevgilisini öldüren babadan 'tecavüz' iddiası!
        Kalbin yakıtı 12 süper gıda
        Kalbin yakıtı 12 süper gıda
        Muslera tarihe geçmenin eşiğinde!
        Muslera tarihe geçmenin eşiğinde!
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: Adil rekabet koşulları sağlanmalı
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: Adil rekabet koşulları sağlanmalı
        Köhn G.Saray'a geri dönüyor!
        Köhn G.Saray'a geri dönüyor!
        Elon Musk'tan DOGE kararı
        Elon Musk'tan DOGE kararı
        Kurşunların önüne atıldı! Oğlu için canını verdi!
        Kurşunların önüne atıldı! Oğlu için canını verdi!
        Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı!
        Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı!

        Benzer Haberler

        Muğla'da, Deniz Kuvvetleri gemileri ile Sahil Güvenlik botları ziyaret edil...
        Muğla'da, Deniz Kuvvetleri gemileri ile Sahil Güvenlik botları ziyaret edil...
        Muğla'da alternatif ürün olarak ekilen hibrit enginardan yüksek rekolte eld...
        Muğla'da alternatif ürün olarak ekilen hibrit enginardan yüksek rekolte eld...
        Datça'da denizcilik altyapısını güçlendirmek amacıyla toplantı düzenlendi
        Datça'da denizcilik altyapısını güçlendirmek amacıyla toplantı düzenlendi
        Muğla'da kayıp muhtar uçuruma devrilen otomobilinde ölü bulundu
        Muğla'da kayıp muhtar uçuruma devrilen otomobilinde ölü bulundu
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı
        Bodrum'da uyuşturucuya 1 gözaltı
        Bodrum'da uyuşturucuya 1 gözaltı