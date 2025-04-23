Muğla'da tarım arazisinden ormana sıçrayan yangın söndürüldü
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Çaykenarı Mahallesi'ndeki tarım arazisinde temizlik ateşinden çıktığı öne sürülen yangın, ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle yaklaşık 4 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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