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        Bodrum FK, Reeder Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 26 Nisan Cumartesi günü evinde Reeder Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 13:05 Güncelleme: 24.04.2025 - 13:05
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        Bodrum FK, Reeder Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 26 Nisan Cumartesi günü evinde Reeder Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Grey Beton Bodrum Stadı'nda teknik direktör Jose Morais yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yeşil-beyazlı oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve taktik çalışması yaptı.

        Antrenmanlarda özellikle hücum varyasyonları ve savunma organizasyonlarına yoğunlaşan Bodrum temsilcisi, sahasında 3 puanı alarak ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

        Jose Morais, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde zorlu bir rekabet olduğunu ve Samsunspor'un da ligin iyi ekiplerinden biri olduğunu söyledi.

        Amaçlarının taraftar desteğiyle bu maçtan en iyi skoru almak olduğunu belirten Morais,"Maçı kazanabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Biz her hafta maç maç bakıyoruz. Önümüzdeki maça bakıp ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz." dedi.

        Morais, İstanbul’da yaşanan depremden etkilenenlere "geçmiş olsun" dileklerini de iletti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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