Datça'da balıkçılara yönelik markalama çalışması gerçekleştirildi

Çalışma ile uygulamanın kayıt dışı faaliyetlerin azaltılmasına katkı sağlayacağı ve denetim süreçlerini kolaylaştıracağı hedefleniyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince su ürünleri denetim ve yönetim çalışmaları kapsamında, yasal avcılığın desteklenmesi, tür takibinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, sürdürülebilir balıkçılığın teşvik edilmesi amacıyla etkinlik düzenlendi.

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