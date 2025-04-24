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        Datça'da balıkçılara yönelik markalama çalışması gerçekleştirildi

        Muğla'nın Datça ilçesinde bölgede faaliyet gösteren balıkçılara yönelik markalama çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 14:49 Güncelleme: 24.04.2025 - 15:56
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        Datça'da balıkçılara yönelik markalama çalışması gerçekleştirildi
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        Muğla'nın Datça ilçesinde bölgede faaliyet gösteren balıkçılara yönelik markalama çalışması yapıldı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince su ürünleri denetim ve yönetim çalışmaları kapsamında, yasal avcılığın desteklenmesi, tür takibinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, sürdürülebilir balıkçılığın teşvik edilmesi amacıyla etkinlik düzenlendi.

        Etkinlikte, su ürünleri av araçları üzerinde markalama işlemi yapılarak balıkçılar bilgilendirildi.

        Çalışma ile uygulamanın kayıt dışı faaliyetlerin azaltılmasına katkı sağlayacağı ve denetim süreçlerini kolaylaştıracağı hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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