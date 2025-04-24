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        Muğla'da demir kapıya sıkışan köpek kurtarıldı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde demir kapının parmaklıklarına sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 21:37 Güncelleme: 24.04.2025 - 21:37
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        Muğla'da demir kapıya sıkışan köpek kurtarıldı
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde demir kapının parmaklıklarına sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı.

        Menekşe Mahallesi'ndeki evin demir kapısına bir köpeğin sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, köpeği sıkıştığı yerden çıkardı.

        Köpek daha sonra bölgeden uzaklaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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