Fethiye merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 12 zanlı tutuklandı

Adreslerde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 6 fişek, dijital materyaller, 120 bin 300 lira ile 1100 dolar ele geçirilmiş, bir araca da el konulmuştu.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 23 Nisan'da Fethiye merkezli Muğla, İstanbul, Gaziantep, Kilis, Adana, Mersin, Karaman, Antalya, Aydın, Rize ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheli yakalanmıştı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma sonucu 15 olan gözaltı sayısı 18'e yükseldi.

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