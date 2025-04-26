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        Turizmciler ve esnaf, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tanıtıma katkısından memnun

        SABRİ KESEN - Türkiye'nin adını uluslararası spor arenasında duyuran, dünyaca ünlü bisikletçilerin pedal çevirdiği 60. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Türkiye Bisiklet Turu'nda (TUR2025), Marmaris'ten iki kez start verilecek olması turizmcileri ve bisiklet tutkunlarını sevindirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 11:04 Güncelleme: 26.04.2025 - 11:04
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        Turizmciler ve esnaf, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tanıtıma katkısından memnun
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        SABRİ KESEN - Türkiye’nin adını uluslararası spor arenasında duyuran, dünyaca ünlü bisikletçilerin pedal çevirdiği 60. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Türkiye Bisiklet Turu’nda (TUR2025), Marmaris’ten iki kez start verilecek olması turizmcileri ve bisiklet tutkunlarını sevindirdi.

        Antalya, Muğla, Aydın ve İzmir’de 13 ülkeden 23 takımdan 161 sporcu 8 gün boyunca 8 etapda pedal çevirecek. Türkiye Bisiklet Turu, tarihinde ilk defa bir ilçeden iki defa start verecek.

        Turun 3. etabında, 29 Nisan Salı günü Fethiye'den start alan bisikletçiler, 175,9 kilometre sonra Marmaris'te finişe ulaşacak.

        -İki kez start ve "Kraliçe Etabı"

        Gözler, 30 Nisan Çarşamba günü Marmaris'ten start verilecek-Akyaka (Kıran) etabında olacak.

        TUR2025’in en zorlu parkuru ise 30 Nisan’daki Kraliçe Etabı olacak. Marmaris’ten Akyaka Kıran’a uzanan 115,4 kilometrelik etap, son 9 kilometrede yüzde 10 ortalama eğim ile deniz seviyesinden 908 metreye uzanan zorlu tırmanışıyla yarışın kaderini belirleyecek.

        1 Mayıs Perşembe günü Marmaris'ten ikinci kez start verilecek. Marmaris'ten ikinci kez start alan bisikletçiler 151 kilometre sonra Aydın'da finişe ulaşacak.

        Canlı yayınların 5 kıtada 190 ülkede gösterileceği turun turizme tanıtım katkısı Marmaris'te sevinçle karşılandı.

        - Marmaris, dünyaca ünlü bisikletçileri ağırlayacak

        Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, AA muhabirine, Marmaris olarak 60. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na bir kez daha ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

        29 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında, dünyaca ünlü bisikletçileri ilçelerinde ağırlayacaklarını aktaran Ayhan, "Bu yıl ilk kez turun her iki etabı da Marmaris'ten start alacak. 190 ülkede, 13 dilde canlı yayınlanacak bu prestijli organizasyonun, Marmaris'in uluslararası tanıtımına büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

        Ayhan, doğaya saygı temasıyla gerçekleştirilen etkinliğin yalnızca sportif başarılarla değil, aynı zamanda bölge turizmine ve ekonomisine sağlayacağı katkılarla da öne çıkacağına inandıklarını ifade etti.

        Tur sayesinde Marmaris'in, sahip olduğu doğal güzellikleri, turizm potansiyeli ve sürdürülebilir destinasyon vizyonuyla bir kez daha milyonlarca izleyiciyle buluşacağını anlatan Ayhan, Marmaris'in tanıtımına da önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.

        - "Bölgeyi iyi tanıtabilmemiz için çok iyi bir platform"

        Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Cengiz Aygün ise turda iki kez Marmaris'ten start verilecek olmasının önemine değindi.

        Bölgenin değerlerinin gösterimi açısından 2 kez startın katkısını anlatan Aygün, şöyle konuştu:

        "Marmaris'ten iki kez start verilecek olması bölgemiz için çok önemli. Uluslararası izlenmesi olan bu organizasyonda Marmaris'in iki defa yayında olması bizleri çok mutlu ediyor. Bizim bu tur organizasyonlara ihtiyacımız var. Bölgenin değerleri açısından bölgeyi iyi tanıtabilmemiz için çok iyi bir platform. Marmaris olarak bunu en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Bunu organize eden bu tarihi fırsatı sunan Marmaris için bu olanağı sağlayanlara turizmciler adına çok teşekkür ediyorum."

        Marmaris Bisiklet Derneği Başkanı Tolga Gök de Marmaris'teki iki startın yanında turun tırmanış etabının bölgede olmasının bisiklet tutkunlarına görsel şölen sunacağını aktardı.

        Bisiklet sporunu takip edip gönül verenlerin tırmanışları sevdiğine değinen Gök, "Görsel bakımından, sporcunun desteğe ihtiyaç duyması bakımından ve deneyimlemek isteği tırmanışları sevdirir. Marmaris'ten start verilecek Akbük Kıran tırmanışı, bölgenin Türkiye'nin hatta Avrupa'nın en değerli tırmanışlarından bir tanesi." diye konuştu.

        Gök, Marmaris çevresinde böyle tırmanışların olduğunu göstermenin de bisiklet turizmi açısından önemli olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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