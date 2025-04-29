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        Bodrum açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 23:25 Güncelleme: 29.04.2025 - 23:32
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        Bodrum açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botları görevlendirildi.

        Ekipler, fiber karinalı lastik botta aralarında çocukların da olduğu 29 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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