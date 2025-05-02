Bodrum'da ormanda kaçak kazı yaparken göçük altında kaldığı iddia edilen kişi öldü

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Ali Y'nin cenazesi bölgeden çıkartılarak otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Güvercinlik İçme Suyu Arıtma Tesisi yakınlarındaki ormanlık alana çıkan Ali Y. (49) ile iki arkadaşı, iddiaya göre bölgede kaçak kazı yapmaya başladı.

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