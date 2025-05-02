Muğla'da birinci basamak sağlık hizmeti yatırımları sürüyor

Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Burak Mülayim, il genelinde birinci basamak sağlık hizmeti yatırımlarının sürdüğünü söyledi.

Mülayim, gazetecilere, yapımı tamamlanan ve inşaatı devam eden sağlık tesisleriyle ilgili yaptığı açıklamada, birinci basamak sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmak ve vatandaşların sağlık tesislerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla Muğla genelinde önemli yatırımların hayata geçirildiğini belirtti.

Menteşe ilçesinde yapımı tamamlanan binanın geçici kabulünün yapıldığını belirten Mülayim, "Bina içerisinde Menteşe İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sağlıklı Hayat Merkezi, 8 Aile Hekimi Birimi ile Aile Sağlığı Merkezi, Halk Sağlığı Laboratuvarı, Verem Savaş Dispanseri, 112 Başhekimliği ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu bulunuyor." dedi.

Milas ilçesinde ise içerisinde Milas İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sağlıklı Hayat Merkezi; 9 Aile Hekimliği Biriminin hizmet vereceği Aile Sağlığı Merkezinin de geçici kabulünün yapıldığına işaret eden Mülayim, burada da 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun bulunduğunu ifade etti.