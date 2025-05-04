3. Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Feyzullah Aktürk kazandı

Güreşleri, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, çevre ilçelerin belediye başkanları, protokol üyeleri ile çok sayıda kişi izledi.

Karaca, organizasyonu gelecek yıllarda da düzenleyip geleneksel hale getirmek istediklerini ifade etti.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, etkinliğe yoğun katılım olduğunu söyledi.

Güreş ağalığı için dört kişinin yarıştığı açık artırmayı, 7 milyon 548 bin lira bedelle geçen yılın ağası iş insanı Bayram Kiremitli'nin oğlu Batuhan Kiremitli kazandı.

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