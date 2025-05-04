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        Bodrum'da Uluslararası Hıdırellez Şenliği düzenlendi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Uluslararası Hıdırellez Şenliği" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 22:34 Güncelleme: 04.05.2025 - 22:34
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        Bodrum'da Uluslararası Hıdırellez Şenliği düzenlendi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Uluslararası Hıdırellez Şenliği" gerçekleştirildi.

        Bodrum Kent Konseyi Tanıtım ve Etkinlik Çalışma Grubu tarafından, farklı sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle hazırlanan etkinlik, Kumbahçe Mahallesi'nde Giritli Teyze Plajı'nda yapıldı.

        Kumbahçe Muhtarlığı ev sahipliğinde, yiyecek ve hediyelik eşya stantlarının açıldığı etkinlikte, çeşitli gösteriler sunuldu. Makedon ve Moğol ekibinin de sahne aldığı şenliğe katılanlar, temsili dilek ağacına bez ve kurdele bağlayıp dilek diledi.

        Bodrum Kent Konseyi Etkinlik ve Tanıtım Çalışma Grubu Temsilcisi Ayşe Didem Pekdemir, yaptığı konuşmada, Hıdırellez'in geçmişinin çok eski yıllara dayandığını söyledi.

        "Hıdırellez'de engel yok, birlik var" sloganıyla yola çıktıklarını ifade eden Pekdemir, "Şenliğimizde özel bireyler de yer alıyor. Hıdırellez birlik, beraberlik ve doğanın uyanışıdır." dedi.

        Şenliğe, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke de katıldı.

        Akşam saatlerinde ateş yakılan ve yarın da devam edecek şenlikte, çeşitli ritüeller gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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