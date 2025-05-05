Bodrum'da denizdeki tonozlar ve atıklar dalgıçlar eşliğinde vinçle çıkarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizdeki tonozlar ve atıklar, dalgıçlar eşliğinde vinçle çıkarıldı.

Bodrum Bölge Liman Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Liman Başkanlığı koordinasyonunda turistlerin yaz sezonda yoğun olarak denize girdiği Gümbet Koyu'nda yasa dışı tonozların (deniz zeminine yerleştirilen tekne bağlanma sistemleri) kaldırılmasına yönelik temizlik yapıldı.

Dalgıçlar koy içerisinde dalarak tonoz ve diğer atıkların bulunduğu alanları tespit etti.

Başta tonoz olmak üzere çöp varilleri, hurda demir attıkları vinç yardımıyla denizden çıkarıldı. Uzun uğraşlar sonucu yapılan çalışmada toplamda 130 ton atık toplandı.

Öte yandan, yasa dışı tonoz düzeneklerine teknelerini bağlayanlara idari işlem uygulandığı öğrenildi.