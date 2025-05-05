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        Bodrum'da denizdeki tonozlar ve atıklar dalgıçlar eşliğinde vinçle çıkarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizdeki tonozlar ve atıklar, dalgıçlar eşliğinde vinçle çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 12:41 Güncelleme: 05.05.2025 - 12:41
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        Bodrum'da denizdeki tonozlar ve atıklar dalgıçlar eşliğinde vinçle çıkarıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizdeki tonozlar ve atıklar, dalgıçlar eşliğinde vinçle çıkarıldı.

        Bodrum Bölge Liman Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Liman Başkanlığı koordinasyonunda turistlerin yaz sezonda yoğun olarak denize girdiği Gümbet Koyu'nda yasa dışı tonozların (deniz zeminine yerleştirilen tekne bağlanma sistemleri) kaldırılmasına yönelik temizlik yapıldı.

        Dalgıçlar koy içerisinde dalarak tonoz ve diğer atıkların bulunduğu alanları tespit etti.

        Başta tonoz olmak üzere çöp varilleri, hurda demir attıkları vinç yardımıyla denizden çıkarıldı. Uzun uğraşlar sonucu yapılan çalışmada toplamda 130 ton atık toplandı.

        Öte yandan, yasa dışı tonoz düzeneklerine teknelerini bağlayanlara idari işlem uygulandığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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