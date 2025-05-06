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        İngiliz Büyükelçi Morris, Muğla Valisi Akbıyık'ı ziyaret etti

        İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 20:03 Güncelleme: 06.05.2025 - 20:38
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        İngiliz Büyükelçi Morris, Muğla Valisi Akbıyık'ı ziyaret etti
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        İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

        Akbıyık, ziyarette yaptığı konuşmada, Muğla'yı ziyaret eden misafirlerin başında İngilizlerin geldiğini söyledi.

        Muğla'nın bu yıl da İngiliz misafirlerin gözdesi olduğunu belirten Akbıyık, "Kentimizi ziyaret eden yabancı misafirlerimizin memnun ayrılmaları ve tekrar tekrar ziyaret etmeleri bizleri mutlu ediyor. Rezervasyonlara bakıldığında bu yıl İngiliz ziyaretçi sayısının rekor seviyeye ulaşmasını bekliyoruz." dedi.

        Vatandaşlarının tatil tercihleri arasında Muğla'nın ilk sıralarda geldiğini ifade eden Morris de İngiliz turistlerin Muğla'ya özel ilgi gösterdiklerini ve kentten memnun ayrıldıklarını dile getirdi. İngiliz Büyükelçi, vatandaşlarına güvenli bir ortam sağladıkları için Vali İdris Akbıyık'a teşekkür etti.

        Ziyarette, Birleşik Krallık Konsolosu Neale Jones ile Marmaris Fahri Konsolosu Doğan Tugay da hazır bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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