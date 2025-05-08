Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan kişi Fethiye'de yakalandı
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kişi, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakalandı.
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kişi, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Interpol tarafından "cinsel taciz" suçundan kırmızı bültenle aranan S.D.H'nin (47) Ölüdeniz Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.
Şüpheli, ekiplerce düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
S.D.H, jandarmadaki işlemlerin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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