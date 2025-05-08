Yat sektörü paydaşları Fethiye'deki etkinlikte buluştu
Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Superyacht Show Türkiye" etkinliği başladı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Superyacht Show Türkiye" etkinliği başladı.
Superyacht Show Türkiye öncülüğünde Alpet, GoTürkiye, West İstanbul Marina, Memetti Super Yacht Agency işbirliğinde Göcek Marina'da gerçekleştirilen etkinlikte, yat sektörü temsilcileri bir araya geldi.
Superyacht Show Türkiye kurucusu Mehmet Kabak, gazetecilere, organizasyona yaklaşık 50 ülkeden acente temsilcisinin katıldığını söyledi.
Burada Türkiye'de ve dünyada üretilen yatların sergilendiğini dile getiren Kabak, "Türk bayraklı charter teknelerimizi yurt dışından gelen acentelerle buluşturmak, iş olanaklarını artırmak ve müşteri portföyünü genişletmek istiyoruz. Bu hedefler doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz." dedi.
12 Mayıs'a kadar sürecek etkinlik doğrultusunda çeşitli paneller ve Göcek koylarına gezi düzenlenecek.
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