Yat sektörü paydaşları Fethiye'deki etkinlikte buluştu

12 Mayıs'a kadar sürecek etkinlik doğrultusunda çeşitli paneller ve Göcek koylarına gezi düzenlenecek.

Burada Türkiye'de ve dünyada üretilen yatların sergilendiğini dile getiren Kabak, "Türk bayraklı charter teknelerimizi yurt dışından gelen acentelerle buluşturmak, iş olanaklarını artırmak ve müşteri portföyünü genişletmek istiyoruz. Bu hedefler doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz." dedi.

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